Spariti assegni e documentazione bancaria: furto nell'azienda "Luce"

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Ricco bottino alladi, nota azienda che opera nel settore della tipografia digitale. Nella notte tra il 17 e il 18 aprile scorsi isono riusciti a impossessarsi di unanascosta negli uffici amministrativi dell'azienda.Dopo essersi introdotti nell'edificio rompendo una finestra i ladri, frugando dappertutto, sono riusciti a individuare la cassetta all'interno della quale erano custoditi due carnet di assegni, un tablet e uno smartphone,per un danno che si aggira sui 5000 euro.I responsabili della società hanno chiamato i carabinieri della stazione di Udine, comandata dal luogotenente Chittaro, che si è occupata del sopralluogo e dei primi accertamenti per risalire agli autori del furto. Sembra che insieme alle carte bancomat i ladri siano riusciti a trovare la documentazione contente anche il relativo. Pertanto, sono in corso delle verifiche per capire se vi siano stati deiutilizzando le carte rubate.