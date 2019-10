In tre tentano di rubare un'auto ma l'allarme sonoro scatta e li incastra

UDINE - Tre uomini, di Udine, di 22, 23 e 34 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia dopo essere stati sorpresi nel tentativo di rubare un'auto nel capoluogo friulano.



Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, impegnati con l'ausilio di personale delle Volanti in un'attività investigativa diretta a prevenire e reprimere i reati predatori, ha notato i tre giovani a bordo di una Fiat Punto che girovagava nelle vie del centro cittadino intorno alle 22 di venerdì 18 ottobre.



La Polizia ha iniziato a seguire i tre a distanza e li ha osservati quando, un'ora più tardi, hanno forzato la serratura del portellone posteriore di una Fiat Tipo parcheggiata in una via della città. Allontanatisi subito dopo, gli uomini hanno fatto ritorno sul posto intorno all'1 di notte. Due di loro sono saliti in auto e hanno tentato di metterla in moto, mentre il terzo faceva da palo. Messi in fuga dal sistema di allarme sonoro del veicolo, i tre sono stati quindi arrestati dalla Polizia. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per tutti la misura della custodia cautelare in carcere.

