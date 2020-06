Concessionaria nel mirino dei ladri nella notte: rubata un'Alfa Romeo Giulietta

BUjA - Ladri in azione nella notte a Buja, dove è stata rubata un'auto all'interno del piazzale della in concessionaria "Automania". I malviventi sono penetrati nel piazzale dell'autosalone, dove erano esposte le vetture e si sono impossessati di un'Alfa Romeo Giulietta, di colore grigio.

A fare l'amara scoperta sono stati i responsabili del punto vendita, che hanno subito chiamato i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. I militari dell’Arma hanno verificato anche la presenza in loco di telecamere che possano aver ripreso elementi utili a risalire ai responsabili del furto.



