Presa la banda rom della Bmw X4: in due finiscono in manette

UDINE - Avrebbero fatto parte della banda che ad aprile aveva tentato di sradicare uno sportello Atm all'esterno di una banca a Udine, utilizzando una macchina operatrice agricola e un autocarro pick-up, e di rubare apparecchiature videopoker in una stazione di servizio a Cervignano (Udine). Per questo motivo due uomini di Udine sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione condotta dal Norm della Compagnia dei Carabinieri di Palmanova (Udine) e della Squadra mobile della Questura del capoluogo friulano.



L'indagine, coordinata dal pm Marco Panzeri, ha preso il via dopo il tentato furto a Cervignano. In quell'occasione quattro persone, travisate, servendosi di una Bmw X4 rubata, avevano provato a sradicare le apparecchiature da gioco nel bar dell'area di servizio, senza riuscirci. Fuggiti, dopo due giorni l'auto era stata rinvenuta bruciata a San Floriano del Collio (Gorizia). Dagli accertamenti è emerso che era la stessa utilizzata qualche settimana prima per il tentato furto alla filiale della Banca Ter Credito Cooperativo Fvg. In quell'occasione la banda era composta da cinque persone. La macchina operatrice agricola e il pick up erano stati rubati rispettivamente a Povoletto (Udine) e Udine.



Durante alcune perquisizioni, condotte nei confronti di persone di etnia rom note alle forze dell'ordine, sono emersi elementi ricollegabili ai tentativi di furto. Per questo il gip del Tribunale di Udine ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei due udinesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA