Furti da migliaia di euro e falsificazione delle targhe, nuovo ordine di arresto per il 47enne sospettato

LATISANA - ​Un nuovo provvedimento di custodia cautelare è stato notificato in carcere, dove è già detenuto per altri reati, ad un cittadino serbo di 47 anni, autore di una serie di furti compiuti nella provincia di Udine tra il 2021 e il 2022. I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana (UD), hanno consegnato l'ordine di arresto poiché ritenuto responsabile, unitamente a un connazionale attualmente ricercato, di almeno due furti. Il primo episodio risale al 2021 nel territorio comunale di Mortegliano quando da un’abitazione erano stati sottratti monili d’oro per un valore stimato di 3.000 euro. Il secondo invece nel giugno 2022 a Gonars, sempre in abitazione, che aveva fruttato oltre 5.000 euro in contanti e monili d’oro, nonché della ricettazione di targhe rubate e apposte, per eludere i controlli, sulle autovetture utilizzate dal sodalizio per compiere i furti.