Undici arrestati per trentun furti in aziende: smatellata la banda di etnia rom

GORIZIA - Undici persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e ricettazione di rame, ottone, bronzo, svariati utensili da lavoro per cantieri edili, ai danni di aziende e grandi attività commerciali delle province di Milano e Monza Brianza. Si tratta di dieci cittadini stranieri di etnia rom e un italiano, di età compresa tra i 21 e i 60 anni, residenti tra le province di Milano, Novara, Gorizia e Pavia. I decreti di fermo, disposti dalla Procura di Monza, sono arrivati al termine di un'indagine di militari della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) avviata a seguito di un furto di rame in un'azienda di Sesto San Giovanni il 7 gennaio scorso, cui sono seguiti altri 31 furti e quattro episodi di ricettazione, per un totale di oltre 200 mila euro.