Rubano sull'auto di due turisti austriaci: arrestati due giovani italiani

VENZONE - Due italiani, di etnia rom e residenti in provincia di Udine, sono stati arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato. I due, 29 e 32 anni, sono stati sorpresi dai Carabinieri appena dopo aver infranto il vetro anteriore di un'auto austriaca, di proprietà di una coppia di turisti, parcheggiata in località Pioverno di Venzone (Udine) all'imbocco di una stradina che conduce a un'ansa del fiume Tagliamento.

Dall'interno dell'auto, avevano appena preso una borsa da donna contenente banconote e documenti personali assieme a una macchina fotografica completa di accessori del valore di circa 800 euro. I due hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati poco oltre dai militari dell'Arma del Nucleo operativo di Tolmezzo (Udine). Gli arrestati sono stati condotti alla Casa Circondariale di Udine.