di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Trovati adegli adesivi con l'immagine dell'ex sindacoin divisa da. Immediata la reazione del sindaco in carica,: «Un gesto che dimostra deficienza, nel senso di totale mancanza di conoscenza di quella che è la storia, a prescindere dal fatto che a essere oggetto di questoatto sia stata una figura come quella di Furio Honsell, che proprio sul tema della resistenza e dell'si è sempre battuto in prima persona - dice in una nota ufficiale in cui viene allegato l'adesivo -. Tutti noi cittadini abbiamo il compito di restare vigili affinché casi come questo restino isolati».Gli adesivi sono stati attaccati in alcune vie del centro storico cittadino di Udine, da via Sant'Agostino a piazza Primo Maggio. Ritraggono l'ex sindaco Honsell in divisa da deportato con il logo dell'appiccicato alla giacca; sotto c'è la scritta “Furio Honsell sindaco di auschwitz”. «A nome di tutto il Friuli, Udine è Medaglia d'Oro al valor militare per la lotta di liberazione - ricorda Giacomello -, senza contare il fatto che proprio il capoluogo friulano ha avuto un sindaco,, morto durante la deportazione ad. Lui, come milioni di altre persone morte nei campi di concentramento e di sterminio. Nostro compito, dove per nostro non intendo noi, come amministrazione, ma noi come cittadini tutti, è quello di essere sempre vigili affinché casi come questo siano casi isolati».