UDINE Con sé nel furgone aveva ben 139 bottiglie di vini pregiati e superalcolici ma agli agenti che lo hanno fermato per un controllo non ha saputo giustificarne il possesso e per questo è stato denunciato per ricettazione.

Si tratta di un cittadino rumeno che domenica 16 maggio, a Udine in via Forni di Sopra, stava circolando a bordo del suo mezzo assieme ad altre persone. I poliziotti lo hanno bloccato casualmente attorno alle 16, con lui...

