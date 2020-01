Fuoripista con lo snowboard, trentenne soccorso e multato

SELLA NEVEA Uno snowboarder originario della Croazia, di 33 anni, in vacanza a Sella Nevea (Udine), è stato recuperato nel primo pomeriggio dalla squadra del soccorso in montagna della Polizia e dal personale della Guardia di Finanza dopo aver imboccato un fuoripista ed essere finito in una zona pericolosa e impervia. Gli agenti della Polizia, in servizio sulle piste, allertati da un amico del turista, hanno raggiunto l'uomo e, dopo averlo dotato di ramponi, lo hanno accompagnato in un punto dove le Fiamme Gialle lo hanno aiutato a calarsi lungo un ripido canalino. Il giovane, rimasto illeso, era privo degli appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. È stato quindi sanzionato per la violazione della normativa sui fuoripista. © RIPRODUZIONE RISERVATA