Il Leone e gli sciacalli: in Fvg esplode Forza Italia

di Maurizio Bait

Il Leone di Gorizia si è arreso alla Signora in nero in un letto di ospedale a Udine, ma i suoi ruggiti sulla piana delle greggi politiche scuotono come un vento tellurico la stordita piazza regionale. La stessa successione del Leone, Ettore Romoli, politico di lungo corso e co-fondatore di Forza Italia, alla presidenza del Consiglio del Friuli Venezia Giulia è ora terreno di scontro nel Centrodestra. Da una parte non è scontato che la poltrona rimanga appannaggio di Forza Italia. Dall'altra il partito di Silvio...