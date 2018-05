Ottocento km con l'Audi Q5 rubata, destinata al mercato nero estero

di Paola Treppo

GORIZIA - Tenta di espatriare con unma viene fermato enel centro di. I militari dell'Arma hanno notato un'con due persone a bordo che poi si sono rivelate essere di origine campana. Nel corso del controllo è emerso che il conducente era pluripregiudicato e l’automobile era stata rubata.La denuncia di furto era stata fatta ad Aversa, in provincia di, lo scorso 16 aprile. Dall'esame dei documenti in possesso dei due campani, i militari dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Gorizia hanno accertato che la destinazione finale del loro viaggio era l’Ungheria.Al termine degli accertamenti di rito, il conducente dell’autovettura rubata, D.N.P. le sue iniziali, 45 anni, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per i reati di furto e ricettazione. La Audi Q5, del valore di circa 40mila euro, è stata posta sotto sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, contattato dai militari goriziani.Si tratta dell'ennesima conferma di un fenomeno ormai noto: auto di grossa cilindrata e di cospicuo valore economico vengano rubate in Italia per poi essere rivendute all’estero, in particolare nei Paesi dell’Est, sul mercato locale, con ingenti profitti per le organizzazioni criminali.