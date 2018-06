Valvola del bombolone di gas aperta e tubo tranciato: tutti in strada

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Momenti di paura nella notte per unain un complesso residenziale all'86 di via Riccardo Di Giusto, aErano circa le 22 di ieri, giovedì 28 giugno, quando è scattato l'allarme lanciato dai residenti che avevano sentito un forte odore di gas. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del Comando di Udine e i tecnici dell'azienda che gestisce la distribuzione del gas, la, con una squadra di pronto intervento.Pompieri e tecnici hanno individuato il punto della fuga di gas: unada 15 chili che si trovava in uno santinato di un vano scale al piano interrato. Il vano scale racchiude anche l'ascensore e fa parte di un fabbricato distaccato dal corpo principale della palazzina, cui è collegato da delle passerelle a ogni piano.La bombola di gascon uno spezzone di gomma collegato e tranciato. Dopo aver chiuso la, la bombola è stata portata all'esterno del fabbricato. Intanto le famiglie che vivono nella palazzina erano uscite da casa per paura di unoo di restare intossicate. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per tutti gli accertamenti, due pattuglie della polizia di Stato.