Fuga di gas in un palazzo: 4 intossicati, in ospedale anche un soccoritore

UDINE - Quattro persone sono rimaste intossicate dal monossido stamani verso le 10 a Udine per una fuga di gas in una piccola palazzina a Sant'Osvaldo, composta da tre appartamenti. Ad avere la peggio sono state due donne, cognate tra loro, due di 70 e 80 anni, che sono state trasferite con l'elicottero a Trieste. Lievemente intossicata è anche la figlia di una di loro, di 34 anni, che è stata accompagnata in Pronto soccorso a Udine. Accertamenti infine sono in corso anche per uno degli operatori del 118 che avrebbe inalato del gas e accusato sintomi da intossicazione. Un'alta concentrazione di monossido è stata riscontrata nel locale caldaia al piano interrato. Le cause della fuga di gas sono ora al vaglio dei Vigili del fuoco. L'impianto caldaia è stato posto sotto sequestro. Ultimo aggiornamento: 14:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA