UDINE - Scappa per le vie del centro a tutta velocità alla guida di un'auto rubata, speronando la gazzella dei Carabinieri. Poi tenta di sottrarre la pistola di ordinanza a uno dei militari che l'hanno bloccato. È successo nella notte a Udine.



Protagonista un uomo di 34 anni, residente a Manzano (Udine), già noto per rapine e reati contro il patrimonio, arrestato dai militari dell'Arma per furto in abitazione, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.



L'inseguimento è cominciato intorno alle 2 quando una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Udine ha rintracciato in piazza della Repubblica un'auto che era stata rubata poco dopo la mezzanotte da un'abitazione del centro. Il conducente del mezzo ha ignorato ripetutamente l'invito a fermarsi dei militari, continuando a guidare con manovre spericolate e continui cambi di direzione, speronando anche la gazzella, fino a che si è trovato in una strada senza uscita.



Abbandonata la vettura, l'uomo è scappato a piedi e ha provato a scavalcare la recinzione dell'istituto scolastico Malignani. Raggiunto dai Carabinieri, l'uomo ha ingaggiato una colluttazione con i militari, rimasti lievemente feriti, e ha cercato di sottrarre la pistola di ordinanza a uno di loro. Immobilizzato, il trentaquattrenne è stato arrestato e condotto in carcere a Udine.

