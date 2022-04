Frodi informatiche, una piaga: oltre sei milioni di euro per stanare i truffatori

UDINE - In termini assoluti in regione, e la provincia di Udine non fa eccezione, sono in aumento i furti, le frodi informatiche e anche la violenza sessuale.

IL PROGRAMMA

È in questo contesto che agirà nel 2022 il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza che ha varato la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che si sostanzia di una copertura finanziaria di 6,3 milioni, di cui 4 milioni per spese di investimento e 2,305 milioni per spese correnti. Prima della sua approvazione definitiva, il piano dovrà essere vagliato dalla Cal e dalla commissione consiliare competente.

I CONTENUTI

Nello specifico, ai Comuni singoli o associati che siano dotati di un corpo di polizia locale, sono destinati 2 milioni per investimenti e 600mila euro per le spese correnti. Fondi che, in sostanza, saranno tramutati in impianti di videosorveglianza, armamento, dotazioni tecnico-strumentali, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza, potenziamento collegamenti telefonici, telematici e degli apparati radio.

Rientrano nelle spese ammissibili anche la ristrutturazione di sedi e di sale operative. Il Programma di sicurezza discende dalla legge regionale 5 del 2021 ed è «lo strumento con cui la Regione esprime la propria strategia riguardo alla sicurezza individua obiettivi da realizzare e le risorse da destinare al controllo del territorio», ha spiegato l'assessore Roberti.

La finalità è quella di «migliorare le condizioni di sicurezza delle Comunità locali e favorire il contrasto e la prevenzione dei reati che destano allarme e preoccupazione nella popolazione».

I NUMERI

A tal proposito, in concomitanza con l'approvazione del Piano, ieri sono stati evidenziati alcuni numeri contenuti nel documento e riferiti ai reati commessi in regione, relativi al triennio 2019-2020, si rileva l'aumento in Friuli Venezia Giulia nel 2021 dei furti in termini assoluti rispetto al 2020, ma resta stabile la percentuale di incidenza dei furti sul totale dei delitti commessi, in calo rispetto al 2019 sia in termini assoluti che in percentuale. Si registra, inoltre un incremento delle truffe e frodi informatiche, la cui incidenza sul totale dei delitti denunciati risulta del 24%, in netto aumento rispetto al 2019 (16,8%) e al 2020 quanto si erano fermati al 20,8%.

L'AUMENTO

Aumento, rispetto al biennio precedente, anche del reato di violenza sessuale: 159 casi nel 2021, 136 nel 2020 2 e 121 nel 2019. I finanziamenti regionali, oltre che ai Comuni, sono destinati anche agli organi decentrati dello Stato con risorse che ammontano a un milione per investimenti e a 300mila euro per spese correnti, da utilizzare per patti locali che attuino la sicurezza urbana integrata.

Obiettivo, favorire il controllo di aree territoriali critiche e sostenere l'impiego di strumenti e tecnologie avanzate.

VIGILANTES

Infine, ai Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti, quindi in provincia di Udine al solo capoluogo, è destinato un milione di euro per interventi di collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria cioè guardie giurate e stewards -, mentre ai Comuni singoli e associati con polizia locale che conti almeno cinque operatori il programma 800mila euro per investimento da dedicare alla realizzazione e ristrutturazione di sedi operative.

Poco più di 400mila euro per spese correnti. E a proposito di risorse a favore del territorio, ieri la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e della Montagna Stefano Zannier, ha approvato lo schema di protocollo di intesa che porterà 300mila euro ai Comuni degli ambiti del Natisone e del Torre.