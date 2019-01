Chiede soldi all'amico all'estero, ma è una truffa dei pirati del web

di Elena Viotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Ho bisogno di aiuto. Sono stato derubato. Puoi mandarmi i soldi per rientrare in Italia?. La richiesta di aiuto parte apparentemente dalla mail di un amico ma nasconde una vera e propria. È solo un modo per spillare denaro al malcapitato, alla completa insaputa del reale intestatario della mail da cui sembra provenire l'Sos. Casi di frode della richiesta di aiuto si sono diffusi negli ultimi tempi anche in provincia di Udine e più in generale in