Tassa di soggiorno, incassi boom. A fine 2019 gettito raddoppiato

Anno di quasi raddoppio per le casse dei comuni friulani che hanno applicato la tassa di soggiorno.Nel 2019, grazie ai turisti che sceglieranno e hanno scelto il Fvg come meta delle loro vacanze, si incasseranno a fine anno circa 4 milioni e mezzo di euro, praticamente il 48,2% in più rispetto ai 3 milioni di euro dell'anno scorso. Un quasi raddoppio milionario, quello dalla tassa stimato dalla Fondazione Think Tank Nord Est, dovuto anche ai nuovi Comuni che quest'anno hanno introdotto la tassa come Duino Aurisina, Forni Avoltri e Ravascletto; mentre Trieste, Sauris e Arta Terme l'hanno introdotta nel 2018.