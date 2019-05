Friuli, raggiunto il quorum già eletti i primi 19 sindaci

LEGGI ANCHE

Affluenza in leggera crescita rispetto alle Europee del 2014 in Friuli Venezia Giulia. Cinque anni fa si era fermata al 57,64 per cento, ieri è arrivata a toccare - alle 23 - quota 57,76 per cento.L'affluenza più bassa (54,75 per cento) è stata registrata in provincia di Pordenone; la più alta in provincia di Udine, dove ha votato il 59,85 per cento degli aventi diritto. A Trieste il dato si è attestato a quota 58,26 per cento, mentre a Gorizia si è arrivati a toccare il 57,61 per cento.