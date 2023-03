UDINE - Palazzo D'Aronco mette i ferri in acqua per la nuova edizione di Friuli Doc. Anche se mancano ancora diversi mesi, infatti, l'organizzazione deve essere avviata e, per prima cosa, la giunta Fontanini ha stabilito le date (il secondo week end di settembre, da giovedì 7 a domenica 10) e il perimetro della manifestazione, oltre ad aver confermato il format: anche per quest'anno, infatti, l'evento si svolgerà in concomitanza con la manifestazione "Udine sotto le stelle", che consente a bar e ristoranti di occupare le strade con sedie e tavolini, trasformando la città in un locale a cielo aperto. Non solo: il Comune intende continuare sul percorso inaugurato a causa della pandemia e quindi stimola chi ha uno stand a fare servizio al tavolo rinnovando anche per il 2023 lo sconto del 20 per cento sulla tariffa di partecipazione per l'attività di somministrazione a chi garantirà modalità di ordinazione, servizio e pagamento al tavolo (favorendo ove possibile il pagamento elettronico), contribuendo a rendere l'evento più ordinato, sicuro ed elegante cita la delibera.



IL PUNTO

«Abbiamo fatto una riunione con le pro loco e le realtà che vogliono aderire al progetto di Friuli Doc ha spiegato l'assessore ai Grandi eventi e al Turismo, Maurizio Franz -. C'è la volontà di una collaborazione e di una reciproca promozione delle attività: quest'anno avremo un numero maggiore di pro loco, soprattutto dell'area del Pordenonese. Il format rimane quello degli ultimi anni e, se verremo confermati, resterà sempre così, con un ampio spazio alle attività della nostra città e quindi la sinergia tra Udine sotto le stelle e Friuli Doc». Per quanto riguarda invece gli ospiti stranieri «è confermata l'intenzione della Stiria di partecipare nella sua sede storica in fondo a via Aquileia; gli stiriani, tra l'altro, arriveranno a Udine anche a maggio, subito dopo l'Adunata degli alpini, con un evento in Giardin Grande ha continuato l'assessore -. Per Friuli Doc punteremo su una grande promozione fuori dai confini regionali; vorrei coinvolgere ancora di più le amministrazioni vicine di Austria e Slovenia per dare ancora più carattere internazionale alla manifestazione e rafforzare i legami con i vicini di casa».



INNOVAZIONE

La novità di questa edizione riguarda piazza XX Settembre e piazza Venerio: «Quest'anno vogliamo fare una manifestazione ancora più elegante e ordinata ha spiegato Franz -, e quindi su quelle due piazze cureremo noi gli allestimenti, per evitare disguidi». Gli stand che troveranno sede lì, quindi, pagheranno al Municipio qualcosa in più (8 euro più Iva per piazza Venerio e 12 più Iva in piazza XX Settembre per metro quadro, una tantum). La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dall'11 al 30 aprile, esclusivamente attraverso la piattaforma online, allegando anche la planimetria delle strutture che si intendono installare. Le tariffe variano dagli 11,59 euro al metro quadrato al giorno per la somministrazione all'1,83 per la sola attività espositiva. Infine, la mappa: saranno coinvolte piazzetta S. Cristoforo, piazzetta Marconi, piazza XX Settembre (rilevato), piazza Venerio, largo Ospedale Vecchio, piazza Duomo, piazzale della Patria del Friuli (Castello), via Vittorio Veneto, via Aquileia (da via Gorghi fino a piazzetta del Pozzo compresa). La manifestazione interesserà anche la Loggia del Lionello, luogo istituzionale che ospiterà sia la presentazione dell'edizione, sia alcuni incontri di approfondimento; la corte e i locali al piano terra di Palazzo Morpurgo nonché parte di via Mercatovecchio (tra la filiale di Intesa San Paolo e la Banca Nazionale del Lavoro) saranno invece sedi delle attività che verranno programmate di concerto con la Regione e l'Università, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Coldiretti e Confesercenti.