Un tappo per il vino è il simbolo dell'edizione 2021 di Friuli Doc

Con circa un mese d’anticipo rispetto alla data dell’inaugurazione, prevista per il 9 settembre,

il Comune di Udine svela i dettagli del messaggio che promuoverà la nuova edizione di Friuli DOC, in programma a Udine dal 9 al 12 settembre, manifestazione enogastronomica dedicata alle eccellenze e prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia: un manifesto che vede protagonista un tappo di sughero, usato per imbottigliare il vino con impressi il nome della manifestazione e l’angelo simbolo della città.

Completano il poster le indicazioni del luogo e delle date della manifestazione, oltre al marchio Friuli DOC associato al claim: “Le bontà di una terra, la bellezza di una città”.

Non manca un riferimento alla coincidenza tra una delle giornate di Friuli DOC 2021 e il 798° compleanno della città.

L’idea è di riportare l’attenzione sui temi classici di Friuli DOC in quella che sarà la 27esima edizione dell’evento simbolo del territorio. Massimo focus sull’enogastronomia, quindi, con la convinzione che, puntare su uno degli elementi principali che oggi determinano la scelta di una destinazione turistica, rappresenti l’approccio migliore per portare a Udine un pubblico qualificato proveniente da molte regioni italiane, oltre che da Austria e Slovenia.