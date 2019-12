L'ex operaio deputato: «Con la politica ci si arricchisce. Sì, è un privilegio»

di Angela Pederiva

Da 3.186 euro nel 2017 a 76.232 euro nel 2018. Il caso del friulano Massimiliano Panizzut, deputato della Lega alla sua prima legislatura, è fra quelli più clamorosi: nel giro di un anno il suo reddito imponibile è cresciuto di 23 volte. «Non lo nascondo, sono un privilegiato come tanti altri miei colleghi, ma le cifre non dicono niente se non vengono rapportate all'impegno», precisa. Cosa faceva prima, per guadagnare così poco? «Due anni fa ho lavorato come collaboratore di un parlamentare,...