Il frico friulano diventa marchio per vendere vini italiani negli Stati Uniti, Messico e Canada

Il frico, piatto a base di formaggio, patate e cipolla tipico del Friuli, è diventato un marchio per vini negli Stati Uniti, dove l'azienda Scarpetta sta vendendo vini targati Italia utilizzando come denominazione il tradizionale piatto friulano, esportando i prodotti anche in Canada e Messico. Ispirandosi, sul web, al Friuli Venezia Giulia, con tanto di foto di Udine, Cividale, Sauris e altre località, in realtà Scarpetta Wines propone in bottiglia e in lattina vini targati Frico non solo friulani, ma da tutta Italia. Dal lambrusco al prosecco, passando per il Sauvignon delle Grave al Frico Rosso Toscana.

«Anni fa - spiegano i titolari di Scarpetta Wines - i nostri viaggi ci hanno portato nella regione italiana nord-orientale del Friuli-Venezia Giulia. La passione per la creazione di vini di questa regione unica ci ha portato ad espanderci in tutta Italia. Fedele alle tradizioni italiane, parte dei pasti quotidiani include bere buon vino, conversazioni fantastiche e piccoli momenti di festa. Scarpetta nasce come omaggio a questo stile di vita. La scarpetta si riferisce a un piccolo pezzo di pane usato per assorbire l'ultimo pezzo di salsa deliziosa nel piatto che non puoi assolutamente lasciare dietro».

Del resto, sempre ispirata all'enogastronomia del Friuli, a Denver è aperta La Frasca, dove oltre a brasato e il dolce Strudel i fondatori Bobby Stuckey e Lachlan Mackinnon-Patterson propongono oltre ai bianchi Friulano, Malvasia e Vitoska, anche vini non friulani come i rossi Nebiolo e Sangiovese

