Le Frecce Tricolori compiono 62 anni. L'orgoglio italiano sui cieli di Rivolto dal 1° marzo 1961

RIVOLTO - Buon compleanno Frecce Tricolori. Il 1° marzo 1961 nasceva alla base aerea di Rivolto la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che in quella giornata poneva le premesse per la sua costituzione. Lo Stato Maggiore Aeronautica aveva deciso di formare un Nucleo Speciale Acrobatico (dal 1° luglio 313° Gruppo Addestramento Acrobatico) che, secondo le intenzioni dell'Aeronautica, doveva esprimersi in una specifica preparazione dei piloti.

Il nuovo reparto, denominato Unità Speciale, ha trovato "casa" a Rivolto, a pochi chilometri da quel tratto di Campoformido che alla fine degli anni ‘20 era stato culla per le prime pattuglie acrobatiche. Il nucleo originario intorno al quale si sviluppa l’Unità è la pattuglia della 4ª Aerobrigata, già designata come formazione “titolare” per il 1961. I velivoli con cui, il 1 marzo, i primi sei piloti assegnati raggiungono Rivolto hanno tutti sulla coda il simbolo del Cavallino Rampante.