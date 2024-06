UDINE - È stato lungo e pieno di ostacoli il viaggio del dodicenne Mohamed (che chiaramente non si chiama così) per riabbracciare il fratello Ahmed (altro nome di fantasia), 16 anni, che era già stato accolto in una comunità per minori stranieri in provincia di Udine. Dall'Egitto al Friuli, passando per una struttura di detenzione in Libia e un grande centro in Calabria, fino a quell'abbraccio in stazione a Firenze, arrivato dopo «quasi due mesi» di burocrazia e contatti. La storia, la racconta chi, quel ricongiungimento, lo ha fermamente cercato.

LA VICENDA

Hanno riferito di essere partiti "a staffetta", i due fratelli, aiutati dalla famiglia. Ma il 12 enne Mohamed, che aveva iniziato il suo viaggio qualche mese dopo Ahmed, era rimasto bloccato in Libia, «in un centro di detenzione - come racconta il presidente di Oikos Ets Giovanni Tonutti -, da cui poi era scappato e aveva raggiunto la Calabria, dove era stato portato in una struttura con ragazzini che scontavano misure alternative al carcere». Ma la lontananza era troppa per un dodicenne solo, senza la sua famiglia. «Mohamed mandava a suo fratello ogni giorno dei video in cui piangeva come una fontana. Il fratello Ahmed era disperato e così ci siamo attivati sino ad arrivare alla Prefettura competente per quel territorio e riuscire a ottenere un trasferimento per il ricongiungimento», racconta Tonutti. E, finalmente, dopo una strada burocratica complessa, l'impresa è riuscita. L'educatore della comunità friulana di Oikos in cui è accolto Ahmed - come riferisce la ong - sarebbe anche andato in Calabria a prendere il ragazzino, ma la coordinatrice della comunità calabra si è offerta di portare Mohamed in treno a Firenze. E lì, dopo mesi, a marzo, come racconta Tonutti, i fratelli si sono finalmente riabbracciati, con un sorriso e un'emozione che traspare anche dalla foto che li ritrae assieme: il sedicenne con la zazzera riccia tagliata alla moda che avvolge, protettivo, il dodicenne dalla parlantina a mitraglia, che, fra le tante domande sfoderate a raffica, ne aveva una anche sui supermercati in Friuli. Voleva sapere se ci avrebbe potuto trovare le caramelle. Ora entrambi abitano in una comunità di Oikos per minori in provincia di Udine, dove la retta richiesta per Mohammed all'ente di origine, specifica Tonutti, è «di circa 50 euro. Non abbiamo badato alla retta per il minore o al rischio che addirittura non ci paghino, visto che ci hanno detto che sono indietro di circa un anno con i pagamenti. Lo abbiamo fatto per fare il ricongiungimento. Sono cose che ci permettiamo di fare una volta ogni tanto, in casi straordinari».

IL FENOMENO

Il fenomeno dei "super-minori" stranieri «di anche meno di 12 anni» in arrivo in Friuli, conferma Tonutti, «è in aumento», in provincia di Udine, ma anche, per esempio, «a Trieste». In un'altra comunità di Oikos, autorizzata per ragazzini fra gli 11 e i 14 anni (Mohamed, infatti, sta nell'altro centro per ragazzi più grandi, solo perché accompagnato dal fratello sedicenne), che «accoglie stranieri, ma anche vittime di violenza subita o assistita, con una capienza massima di 12 bambini e una decina di operatori», ci sono altri due dodicenni stranieri. «Un ragazzino albanese affidato dal Comune di Tarvisio e un bambino egiziano», da poco arrivato da Udine, dov'è stato rintracciato. Per la sua accoglienza, dal 1. giugno al 12 gennaio 2025, Palazzo D'Aronco ha disposto un pagamento di 33.888,70 euro (149,95 euro al giorno per 226 giorni). Una cifra consistente, ma, precisa Tonutti, la retta di 149,90 euro, per strutture così delicate e con così pochi posti, è necessaria per riuscire a coprire i costi: «Dobbiamo garantire un numero di operatori adeguato all'età dei bambini e alla capienza massima della struttura, che è di 12 posti. Adesso abbiamo cinque ragazzini accolti, per cui ci sono sei operatori impegnati. Sono bambini con delle sofferenze notevoli. Quindi, oltre al lavoro degli educatori, dobbiamo ricorrere al sostegno psicologico costante. Il rapporto con gli assistenti sociali è continuo». Il dodicenne rintracciato a Udine il 27 marzo scorso si è già ambientato. «Ha colorato un sacco di immagini di macchinine, che abbiamo appeso in tutti i nostri uffici».