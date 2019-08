Schianto con la motocicletta, Francesco muore a 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGNACCO (UDINE) - È di un morto e di un ferito grave - entrambi ragazzi giovani - il bilancio di uno scontro frontale auto-moto avvenuto nella prima serata di venerdì a Plaino, sulla strada provinciale 59, poco dopo la rotonda nei pressi della pizzeria Delfino Blu, nel tratto in cui la provinciale che conduce a Moruzzo prende il nome di via dei Brazzà. Nello schianto ha perso la vita Francesco Tufano, 25 anni da compiere il prossimo ottobre, originario di Ottaviano, in provincia di Napoli, ma residente a Pagnacco. Per cause ancora in via di accertamento, la sua Honda Cbr 600 Rr si è scontrata contro una Kia Picanto condotta da un ventisettennem, Cristian Cervesato, anch'egli di Martignacco, rimasto seriamente ferito nello scontro.L'incidente è avvenuto verso le 20.30. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto che Francesco Tufano è stato sbalzato di sella e proiettato sull'asfalto a diversi metri di distanza, mentre anche la moto ha compiuto un gran volo. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche, anche a causa delle gravissime ferite riportate agli arti superiori ed inferiori e agli altri traumi dovuti all'impatto con l'asfalto. Trasportato all'ospedale di Udine in condizioni disperate, il giovane è morto poco dopo. Nel nosocomio udinese è invece ancora ricoverato il conducente dell'auto, Cristian Cervesato. Nell'incidente è stata coinvolta anche una terza vettura, che era ferma ad uno stop. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri di Tricesimo (che stanno conducendo gli accertamenti sulla dinamicadello scontro) e i Vigili del fuoco. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Come si diceva, sulla dinamica per ora solo ipotesi, anche se i militari dell'Arma starebbero già vagliando alcune testimonianze rese da persone presenti sul posto al momento del tragico incidente.