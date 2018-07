Uccise la fidanzata: udienza a porte chiuse, sit-in fuori dal tribunale

di P.T.

MUZZANA e DIGNANO (Udine) - È cominciata questa mattina, mercoledì 3 luglio, la seconda udienza del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato a carico di, l'uomo di 37 anni accusato dell'della giovane fidanzataMazzega è arrivato in aula dal retro, lontano da giornalisti, fotografi e da tre amici della famiglia Orlando presenti in tribunale coi cartelli per ricordare la ragazza. In aula c'erano anche i familiari di Nadia, i genitori Andrea e Antonella e Paolo, il fratello minore, oltre al sindaco di, Riccardo Zuccolo. Nell'aula, al primo piano del tribunale di Udine, è stato allestito anche un sistema di proiezione: il pm Letizia Puppa lo utilizzerà per la suache apre l'udienza prima della discussione delle altre parti, gli avvocati di parte civile e della difesa.