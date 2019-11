Schianto la notte di Halloween, morte cerebrale per Francesco, 31 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non ci sono più speranze per Francesco Corazza, il 31enne di Marignana che nella notte di Halloween era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto, alle 4.15, in viale Treviso a San Vito al Tagliamento. I medici dell'ospedale di Udine, dove Corazza era stato trasferito urgentemente con l'elisoccorso del 118, ieri, constatata la morte cerebrale, hanno dato il via libera al periodo di osservazione prima di procedere con l'espianto degli organi. La famiglia, che risiede in via Stazione, si è chiusa...