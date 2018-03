Grossa frana sul fiume distrugge una strada, chiuso il parco pubblico

di Paola Treppo

PREMARIACCO (Udine) - Una grossasi è staccata a valle del Ponte Romano nel comune di Premariacco causando gravia unche si trova sopra la forra del fiumeunausata dai contadini che portava alla frazione di Paderno.Ad accorgersi del vastosono stati, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 marzo, due operai del Comune diche stavano passando sul Ponte Romano; sono stati loro ad avvisare subito il sindaco,, che ha inviato sul posto i volontari della squadra di Protezione civile. La frana ha sradicato anche parecchi alberi, finiti insieme a pietre, ghiaia e terra nel letto del corso d'acqua.«Si tratta di un distacco molto vasto - dice il primo cittadino -. Numerosi e grossi massi, dal peso di diverse centinaia di quintali, sono precipitati nelNatisone e sulla sponda destra del corso adesso si vede questa grande ferita. Sarà necessario intervenire subito per la messa in sicurezza del versante: abbiamo vietato immediatamente l'accesso all'area verde adibita a parco pubblico in modo tale che nessuno possa farsi male. Il nostro timore, adesso, è si verifichino ulteriori cedimenti». Da oggi e fino a domenica sono previsteintense che potrebbero minare ulteriormente questa parte della. «Se ci saranno altri crolli potrebbe restare compromesso anche il normale deflusso delle acque, con altre pericolose erosioni».