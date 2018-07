Caduta di grossi massi sulla via del lago: chiusa la strada di Bottecchia

di Paola Treppo

TRASAGHIS e FORGARIA NEL FRIULI (Udine) - Un vastoha richiesto ladella excosiddetta "di Bottecchia", dal celebre campione di ciclismo, tra Cornino di Forgaria nel Friuli e Peonis diLa frana è stata scoperta questa mattina, sabato 21 luglio, intorno alle 8, da un passante. Nessuno, per fortuna è stato colpito dai massi che si sono staccati dal versante. Si tratta diche hannoanche il manto stradale. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, il personale di FvgStrade e gli amministratori comunali dei due paesi. La ex sp è chiusa. Le cause della grossa frana sono legate con ogni probabilità al maltempo di questi giorni.