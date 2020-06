Anziano cade nel dirupo durante una passeggiata, ritrovato dal figlio

FORNI AVOLTRI - Paura nella serata di martedì 2 giugno per un uomo di 78 anni di Sigilletto, in Carnia. A ritrovarlo in un dirupo, seriamente infortunato e non in grado di chiedere aiuto, è stato il figlio. L'uomo era nella zona della Cava di Marmo di Sigillettto. Era uscito di casa intorno alle 15 per una passeggiata nelle sue zone ed è stato il figlio a dare l'allarme intorno alle 19. Non avendolo visto rientrare, è andato a cercarlo: lo ha ritrovato lui stesso facendo un giro nei dintorni e seguendo gli itinerari che è solito fare l'anziano.

Sono stati allertati i tecnici del Soccorso alpino di Forni Avoltri, arrivati a Sigilletto assieme ai Vigili del fuoco volontari di Forni Avoltri e alla Guardia di finanza di Tolmezzo. I soccorritori hanno recuperato l'infortunato, scivolato per una decina di metri, e lo hanno trasportato sulla strada su barella portantina, affidandolo poi al personale del 118 arrivato in all'ambulanza. Il mezzo di soccorso ha poi raggiunto la località in cui era atterrato l'elisoccorso.





Ultimo aggiornamento: 23:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA