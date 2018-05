Forensic Fullback, il laboratorio su ruote per le scene del crimine

di Paola Treppo

UDINE e GORIZIA - Si chiamail nuovo veicolo che tra breve sarà in dotazione alla polizia scientifica. Si tratta di un mezzo avanzato, un vero e proprio laboratorio su ruote, destinato a intervenire, in ogni condizione di tempo e luogo, sulle scene del crimine più complesse.È un veicolo che permettere di poter operare anche in condizioni climatiche sfavorevoli ed è dotato di tutte le attrezzature necessarie per prelevare ee reperti di ogni tipo, rispettando tutti i protocolli di certificazione previsti dalla legge.Le dotazioni e le apparecchiature supplementari sono state studiate nei dettagli: un contenitore frigorifero per garantire la custodia dei reperti, fari supplementari, un gazebo per operare in condizioni meteo avverse o condizioni meteo particolari. Il veicolo conta poi dispositivi di protezione individuali per i poliziotti, luci forensi, kit e dispositivi per la visualizzazione delle impronte papillari e per rilevare tracce biologiche.Oltre agli equipaggiamenti classici, Forensic Fullback è dotato del sistema applicativo Nemesi che consente l’elaborazione, la redazione e la memorizzazione, secondo lo standard Iso 9001, di tutti irealizzati sul territorio nazionale. Dispone pure del sistema Mercurio che consente sia una geolocalizzazione costante del mezzo tramite Gps sia il collegamento alle banche dati. Il Fullback, infine, grazie a un collegamento con tecnologia Lte, consente alla centrale operativa di seguire in diretta il sopralluogo; il mezzo è stato presentato ae a; è primo di 15 veicoli che nei prossimi mesi saranno consegnati ai Gabinetti regionali della polizia scientifica.