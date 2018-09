La giunta Fedriga apre il portafoglio. Pronti altri 10 milioni per la salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La giunta regionale guidata dal presidente Massimiliano Fedriga rompe lo steccato e, nonostante non pare vi sia ancora certezza che Roma abbuoni i 20,6 milioni che il Friuli Venezia Giulia dovrebbe dare quest'anno allo Stato per compartecipare alle spese della sanità nazionale, tirerà fuori dal cassetto queiche a luglio aveva accantonato durante l'assestamento di bilancio per tale finalità. L'intendimento è di rimetterli a disposizione dei cittadini della regione. La decisione politica è già maturata e ora sarebbero in corso gli studi per trovare la modalità più appropriata di rimettere in circolazione le risorse. Secondo alcuni, e ciò è filtrato anche ieri dagli ambienti Pd durante la presentazione delle proposte per la prossima legge di Bilancio, il governo regionale potrebbe muoversi con un disegno di legge, ma il rischio sarebbe di non rendere spendibili le risorse entro l'anno s