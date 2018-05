Musicisti e artisti da tutto il mondo per la 40° edizione di Folkest

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Provengono da tutto il pianeta gli artisti che animeranno i palchi di2018 in programma dal 21 giugno al 9 luglio prossimi: oltre a, numerosissime le altre località coinvolte, per un totale di 26 comuni del Friuli Venezia Giulia. Si tratta della 40° edizione della manifestazione che gode dell'Alto Patrocinio dell'Unesco, del Ministero affari esteri, del Mibact, del Ministero della cultura della Repubblica di Slovenia, della Regione Fvg.Si esibiranno artisti molto differenti tra loro, di villa in villa, di castello in castello, da un borgo rustico all'altro, visitando luoghi della memoria delle comunità locali, valorizzando quella musica che, al di là dall’essere tecnicamente folk, world, jazz o cantautorale, pura o contaminata, che sa dare voce alle radici culturali di qualsiasi parte del mondo.Travalicare i confini fra le musiche e i generi, facendo narrare leggende antiche e storie comuni, saghe di eroi e racconti di gente semplice che appartengono a tutti e fanno parte dell’orgoglio culturale dei popoli, ma spesso sono le stesse storie, se pur declinate in lingue diverse e ci raccontano il Vecchio Continente in un susseguirsi di canti provenienti dalla Magna Grecia alla Scozia, dalla Bielorussia all'Irlanda, dalla Sicilia alla Svezia.Finestra sul folk-metal con uno dei gruppi dell'Est Europa più titolati del settore, i bielorussi Irdorath. Ci sarà la principessa del blues dei Balcani, la bosniaca Amira Medunjanin col suo chitarrista croato Ante Gelo; e poi i marchigiani de La Macina, che festeggeranno a Folkest i loro cinquant'anni di carriera, gli istriani Vruja e i piemontesi de La Mesquia e la friulana Serena Finatti, che presenterano il loro nuovo disco prodotto da FolkestDischiLa produzione speciale del 2018, in collaborazione con l'associazione Gottardo Tomat, che mette in campo un gruppo di docenti e allievi, sotto la direzione del Maestro Davide De Lucia, sarà dedicata a una rilettura della musica di Sting.Torna poi uno degli appuntamenti di punta della kermesse, Suonare@Folkest che per la prima volta quest'anno porterà la sua fase finale a Spilimbergo: oltre alle esibizioni in concerto dei gruppi qualificati, in programma lunedì 9 luglio la finalissima, ripresa integralmente dalle telecamere dei programmi della Sede Rai del Friuli Venezia Giulia, con la presenza sul palco come conduttore il noto autore e giornalista di Rai Radio1 Gianmaurizio Foderaro. Ospite d'onore della serata l'artista sarda Daniela Pes, vincitrice del Premio Andrea Parodi di Cagliari per il 2017.Attesi a Folkest, tra gli altri, Adriana Schepis con la sua biografia, Patti Smith - Voglio, ora, che ripercorre la vita della celebre autrice e cantante fatta di continue resurrezioni, colpi di scena, atti di ribellione e imprevedibili svolte. Sempre sabato 7 luglio,presenteranno Hendrix’68 - The Italian Experience, che gli autori dedicano a quella prima e unica volta in cui Jimi Hendrix e i suoi Experience, vennero in tour in Italia, nel maggio 1968: foto inedite, testimonianze di fortunati spettatori, articoli e riviste originali, biglietti e altre memorabilia compongono un caleidoscopio di ricordi nel cinquantesimo anniversario di quel memorabile evento.Tra gli ospiti più attesi anche Claudio Trotta con il suo No pasta no show. Trotta è in assoluto tra i più noti e stimati produttori e promoter indipendenti di spettacoli dal vivo nel mondo che dalla fine degli anni Settanta ha organizzato più di quindicimila eventi in Italia e nel mondo lavorando con artisti come Bruce Springsteen, AC/DC, Kiss, Sting, David Bowie, Metallica, Frank Zappa, Elio e le Storie Tese, Renato Zero, Ligabue, Negramaro e tanti altri.Da non tralasciare Folkest a Capodistria, pilastro portante di ogni edizione del festival da venticinque anni a questa parte, che quest'anno proporrà tre appuntamenti: il Progetto Arsenale, produzione speciale dedicata alle musiche del Mediteraneo veneziano; la mitica formazione bosniaca Mostar Sevdah Reunion e il vecchio leone Shel Shapiro.Da ultima, ma solo in termini in calendario ovviamente, la capitale del Friuli, Udine, che accoglierà nell'ormai ben nota e apprezzata cornice del Castello l'evento principale di Folkest e uno degli eventi clou dell'estate non solo friulana: uno dei quattro concerti italiani della tournée che vedrà l'addio alle scene di Joan Baez.