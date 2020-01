Foibe, sfregio ai martiri: imbrattato il cartello stradale che li ricorda Foto

Ultimo aggiornamento: 13:02

UDINE - Vandalizzata con una scritta ingiuriosa la tabella che riporta la denominazione del parco Vittime delle Foibe ain via Bertaldia. Dal sindaco del capoluogo friulano,, arrivano parole di dura condanna per il gesto compiuto nel corso della notte. «L’atto vandalico compiuto nel corso della notte aldimostra ancora una volta che la mancanza di conoscenza della storia e l’ignoranza che ne consegue sono un problema che è ancora lontano dall’essere estirpato», dichiara Fontanini.«Evidentemente - aggiunge il prino cittadino - la chiarezza fatta negli ultimi anni sulla tragica pagina delle foibe, dopo decenni in cui si è dato spazio solo ed esclusivamente a una storiografia di matrice ideologica e tesa alla mistificazione e al negazionismo di quanto accaduto, non è ancora sufficiente. Finché ci saranno studiosi e storici disposti a sacrificare la realtà dei fatti sull’altare dell’appartenenza politica, per esempio facendo passare l’idea che gli infoibati fossero tutti fascisti, non ci sarà memoria e qualche ignorante si sentirà legittimato a compiere gesti come quello di oggi». Non è la prima volta che i vandali colpiscono in quell'area: tempo addietro vennero sradicate piante ornamentali e corone e in seguito un muro fu imbrattato con una scritta. «Nell’augurarmi che prima o poi si riescano a raggiungere equilibrio e serenità nell’interpretazione dei fatti avvenuti durante laal confine orientale, non posso che esprimere la vicinanza mia e dell’amministrazione che rappresento ai parenti di coloro che hanno trovato la morte nelle foibe, la cui memoria va difesa senza compromessi», conclude Fontanini.