Bagarini e gadget, dodici fogli di via al concerto di Vasco Rossi

di Elena Viotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Una quindicina di biglietti e una trentina di fascette false del Non stop live disono stati sequestrati domenica dalla Polizia di Stato a Lignano Sabbiadoro poche ore prima dell'inizio del concerto, data zero del tour del rocker di Zocca che partirà il primo giugno a Torino., tutti cittadini campani, tre sorpresi a compiere attività di bagarinaggio, altrettanti in possesso delle fascette e i loro collaboratori, sono stati dunque allontanati dalla località balneare, muniti con une divieto di ritorno per due anni. I controlli della Polizia di Stato della Questura di Udine, che ha coordinato le operazioni di ordine pubblico condotti anche con altre forze dell'ordine, erano scattati già nel primo pomeriggio, nell'area esterna circostante lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro dove di lì a qualche ora il cantante avrebbe infiammato i propri sostenitori. Secondo il modello di gestione dei grandi eventi in sinergia pubblico-privato ormai già collaudato per la gestione degli incontri del campionato di calcio di serie A. «L'area dello spettacolo è stata gestita molto bene dagli organizzatori con gli addetti alla sicurezza», ha spiegato il Questore di Udine Claudio Cracovia, sottolineando la piena sinergia degli organizzatori con le forze dell'ordine. La gestione dell'area di spettacolo dalla vigilanza privata ha consentito alle forze dell'ordine di concentrare «la nostra azione martellante e tambureggiante nell'area di pre-filtraggio» dove i controlli sugli spettatori sono stati condotti insieme agli addetti alla sicurezza e «nell'area esterna, per prevenire e reprimere le attività illegali poste in essere a margine dei grandi eventi».L'attività delle forze dell'ordine è stata diretta a intercettare eventuali malintenzionati che si intrufolano in occasioni di grande affollamento di persone per poi utilizzare loper distogliere l'attenzione del pubblico e commettere dei furti. «Fortunatamente non si è verificato il fenomeno che in altre simili occasioni sappiamo quali danni ha creato», ha aggiunto Cracovia. Guardia alta, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine, c'è stata anche per contrastare sul nascere episodi di bagarinaggio o vendita di prodotti falsificati del tutto simili al merchandising ufficiale del Blasco.Così fin dalle prime ore del pomeriggio la Polizia amministrativa della Questura diretta dalla Dirigente Graziella Colasanto ha intercettato gli irregolari che tentavano di vendere biglietti e gadget non ufficiali, nella zona tra la rotonda di ingresso alla località balneare e l'area del Luna Park. I dodici muniti di foglio di via erano già noti alle forze dell'ordine per simili episodi. Uno, ad esempio, era stato beccato in passato con 250 falsi tagliandi per il match della Liga tra Real Madrid e Barcellona. Alcuni ieri hanno tentato di nascondere nei pantaloni le fascette false, prive dell'etichetta con ologramma e numeri seriali stampigliati su quelle originali. Uno ha provato a giustificarsi dichiarandosi possessore di un sito web per la vendita di biglietti ma all'esito dei controlli sono risultati anche quelli falsi.