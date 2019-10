FIUMICELLO (UDINE) - Un giovane di 22 anni è morto e altri quattro ragazzi sono rimasti feriti nella notte in un incidente stradale accaduto a Fiumicello (Udine). La vittima è Davide Francescotto, 22 anni, di Fiumicello. Era seduto sul lato passeggero.



Il conducente dell'auto su cui viaggiavano, un ragazzo di 21 anni di Aquileia, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Brancolo poco prima delle 2 di notte.



Davide Francescotto nell'impatto è morto all'istante. Il conducente e gli altri tre passeggeri, due giovani di 19 anni e un ragazzo di 17, sono invece rimasti feriti in modo meno grave. Soccorsi e condotti in ospedale non sarebbero in pericolo di vita.



Le cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Palmanova intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari.

