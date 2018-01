Finto carabiniere truffa anziana vedova: terrorizzata, consegna oro e soldi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO (Udine) - Bussa alla porta di casa con molta insistenza e quando la donnaapre, dice di essere un carabiniere e di aver bisogno subito dei suoi soldi per tirare fuori dai guai la figlia, finita in un brutto pasticcio. Ma non è un militare dell'Arma: è unLa donna, però, una vedova di 87 anni che vive da sola a, lo scambia per un vero carabiniere e si allarma parecchio: teme che la figlia possa restare in carcere, o trattenuta in caserma, a seguito di unche ha causato. Non c'è nulla di vero neanche in questo.Ma l'ansia è tanta e l'anziana, in buona fede, consegna al truffatore quello che gli ha chiesto. L'uomo vuole soldi, per pagare una sorta di "". Ma la donna non ne ha molti, in contanti, in casa: fruga nel portafoglio e trova circa 300 euro. Poi fruga nei cassetti e trova collane e bracciali inConsegna tutto al tuffatore che la rassicura: quei contanti e quei monili basteranno: sono circa 2000 euro. Le farà sapere subito. Poi se ne va. La, spaventata, chiama i parenti e la figlia. Scopre così, con amarezza, di essere stata. Allora chiama i carabinieri della stazione di Codroipo, comandati dal maresciallo maggiore Luca Cupin, che adesso stanno indagando per identificare il malvivente. È successo nella prima mattinata di ieri, giovedì 18 gennaio, intorno alle 9.I militari dell'Arma raccomandano di non consegnare denaro a persone che si presentano in casa come appartenenti alle forze dell'ordine o a uomini e donne che si presentano a domicilio per chiedere averi dicendo di essere avvocati e di voler tutelare un parente in difficoltà. Per ogni dubbio è sempre bene chiamare il 112.