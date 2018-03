Carte false sull'ospitalità pagate 250 euro: denunciati 33 profughi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Pagano 250 euro per false dichiarazioni di ospitalità:33. Pagavano tra i 150 e i 250 euro per comprarsi unadichiarazione die ottenere così un. Lo hanno scoperto la Squadra mobile e l’Ufficio immigrazione della Questura diche nelle ultime ore hanno33 stranieri, in maggioranza pakistani e afghani; nei mesi scorsi, i migranti avevano allegato alle loro istanze delle dichiarazioni di ospitalità risultate false.Questi stranieri sono in attesa della decisione della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di. Si tratta di stranieri giunti in Italia col flusso migratorio del 2015 e del 2016 e che, attualmente, non sono collocati in alcun centro di accoglienza, risultando quindi, di fatto, senza fissa dimora. Il giro di affari sporchi scoperto dalla Questura di Udine si aggira sui; ogni singola dichiarazione fittizia di ospitalità costava infatti al cittadino straniero tra i 150 e i 250 euro.