Finale Under 21 alla Dacia Arena: divieto di vendere alcolici in centro

UDINE - Stasera alla Dacia Arena va in scena Francia-Germania, finale dell'Europeo Under 21. Per precauzione è stata vietata la vendita di superalcolici e vino e per tutte le bevande con gradazione superiore ai 5 gradi per tutta la giornata nelle piazze centerali di Udine: piazza Libertà, Venerio e 1. maggio. E divieto di lattine e bottiglie, anche in plastica. Lo scrive un' ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini su richiesta della Questura dopo un vertice negli uffici di viale Venezia. Lo scopo della limitazione è garantire «la sicurezza e l' incolumità pubblica ed evitare qualsiasi fenomeno di violenza o comportamenti che danneggino il patrimonio pubblico e privato».



Nelle tre piazze si potrà dunque bere birra, per la felicità dei tifosi tedeschi. Le limitazioni, sottolinea il quotidiano, valgono anche allo stadio e nei chioschi esterni dove il divieto scatta in occasione di tutte le partite di calcio. In piazza Libertà e piazza Venerio sono stati allestiti maxi schermo; in piazza Primo maggio, invece, dopo la partita sono in programma fuochi d' artificio. Quattro autobus faranno la «spola» dopo la partita tra lo stadio e il centro proprio per consentire ai tifosi di festeggiare nel cuore della città.

