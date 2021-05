Fibra ottica fino nelle abitazioni, ecco il piano di cablaggio di Tim

UDINE - TIM ha avviato a Udine un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento di circa 11 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per consentire collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città friulana è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento 'apertò del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono iniziati in molte zone della città, saranno collegate circa 35.000 unità immobiliari. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Udine sarà dotata di una rete in fibra ottica più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che collega fino a 200 megabit per 48.500 unità immobiliari, pari al 97% delle linee del comune. La nuova rete accelererà la digitalizzazione sul territorio a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. Il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici del Comune di Udine Loris Michelini ha ringraziato il Gruppo TIM per la scelta e la collaborazione. Luca Zara, Responsabile Field Operations Friuli Venezia Giulia di TIM, ha parlato di «un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima».