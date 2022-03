Fiamme dalla lavanderia, casa colonica distrutta: maxi intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme sono partite dalla lavanderia estendendosi rapidamente a tutta la casa: i Vigili del fuoco arrivano in massa per spegnere l'incendio. Dalle ore 15.45 di oggi, 21 marzo, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con 2 squadre del distaccamento di Codroipo, un'ultima squadra, l'autobotte, l'autoscala, il carro aria nonché il Funzionario di guardia della sede centrale di Udine, una squadra e l'autobotte giunte in supporto dal distaccamento di San Vito al Tagliamento per l'incendio di una casa colonica in via Indipendenza a Gradisca di Sedegliano (UD).

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato un incendio che, partito da un locale lavanderia, si era propagato a tutto il primo piano, alla mansarda e al tetto.

Le fiamme iniziavano a intaccare anche le travi in legno dei tetti delle due abitazioni adiacenti a quella interessata dall'incendio. I Vigili del fuoco sono riusciti ad evitare la propagazione del fuoco bloccando l'incendio prima che le fiamme divorassero i tetti adiacenti.

In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica dell'incendio, che non ha coinvolto persone e le cui cause sono in fase di accertamento.

Terminata la bonifica i Pompieri passeranno alla messa in sicurezza e alle valutazioni del caso per dichiarare eventuali inagibilità.