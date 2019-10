Fiamme dal camino, va a fuoco anche il tetto: paura nella villetta

di Marco Corazza

LATISANA - Dal camino si sprigionache si allarga al. Paura questa mattina per le fiamme che si sono sviluppate in una villetta di. L'allarme è arrivato verso le 10 al Nue di Palmanova che ha mobilitato i soccorsi. Se in un primo momento sembrava che l'incendio fosse limitato al solo camino, l'emergenza è presto cambiate. Il rogo si è infatti esteso al tetto dell'abitazione di via Del Molo,del paese. Sul posto sono arrivati i. Con loro anche due botti per l'approvvigionamento idrico. Le fiamme infatti si sono presto sprigionate e per le squadre dei Pompieri non si è trattato di un intervento semplice, dovendo infatti rimuovere l'intera copertura del tetto.