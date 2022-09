L'anteprima deI Festival della Gastronomia con le fisarmoniche diatoniche

Non sono ancora terminate la stagione turistica estiva nè quella degli eventi a Sappada: nell’attesa del ritorno di Gustosa Sappada, il festival della gastronomia di montagna in programma dal 23 al 25 settembre prossimi, appuntamento domani pomeriggio, sabato 17 settembre, con il gruppo di fisarmoniche diatoniche del circolo culturale AŠKD - A.S.C.D. Kremenjak di Jamiano (GO). I musicisti, diretti dal maestro Zoran Lupinc, si esibiranno dalle 15 nella sala del centro congressi di Cima Sappada. L’ingresso è gratuito.