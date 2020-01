Nel weekend arriva DolomIce, primo festival di arrampicata su ghiaccio

SAPPADA - È tutto pronto a Sappada per l’ edizione numero uno di DolomIce, il primo Festival di arrampicata su ghiaccio in Friuli Venezia Giulia in programma a Sappada l’1 e 2 febbraio. Tante le sorprese per gli scalatori che arriveranno da tutta Europa, tra cui la presenza di nuove linee mai formatesi prima, e ora presenti grazie alle eccezionali condizioni metereologiche delle settimane passate. “L’interesse che gli ice climber stanno manifestando per DolomIce è la dimostrazione del fascino delle nostre cascate di ghiaccio e del movimento turistico che per questa disciplina crei” dichiara Monica Bertarelli, direttore del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo che organizza l’evento con il sostegno di Promoturismo FVG. Il programma dell’evento prevede 2 giorni di libere arrampicate alle pareti di ghiaccio dell’Acquatona, dello Specchio di Biancaneve e in Val di Enghe che potranno essere raggiunge a piedi, in motoslitta o accompagnati da un servizio navetta. Il punto di ritrovo è al Palazzetto dello sport a partire dalle 7 di sabato primo febbraio.





Gli appassionati potranno testare il materiale top di gamma e di nuovissima generazione che le aziende specializzate del settore Grivel, Scarpa e Camp metteranno a disposizione gratuitamente. In Acquatona, il gruppo di arrampicatori locali i Plodar Bergstaigar accoglierà gli esperti ice climber. I neofiti, invece, potranno approcciare la disciplina coadiuvati dalle guide alpine, tra cui quelle locali Riccardo Del Fabbro e Alex Corrò, alle “Cascatelle”, a pochi passi del centro di Sappada; per l’occasione l’area ghiacciata da arrampicare sarà illuminata e la si potrà scalare anche in notturna. Le guide saranno a disposizione gratuitamente dalle 9 alle 20 e chiunque potrà cimentarsi nella pratica sportiva sempre più gettonata. A piedi dunque o con trasporto in motoslitta, si potrà raggiungere la Val di Enghe, dove troneggiano bellissime cascate di ghiaccio. Contemporaneamente, al Palazzetto dello Sport ci sarà anche il Villaggio Xtreme Days Winter Festival che si svolge in contemporanea e qui si potrà assistere alle dimostrazioni e prova di decine di sport action e outdoor tra cui parapendio acrobatico, speedriding, slackline, strider bikes, bike freestyle e alcuni dei quali dedicati solo ai bambini, come snow zorballs, sleddog e molto altro. L’evento è dunque dedicato a esperti delle discipline ma anche a principianti e a famiglie che vogliano vivere la montagna in inverno in modo alternativo. Domenica mattina si potrà anche partecipare alla corsa sulla neve , la Xtreme winter trail sia nella sua versione competitiva riservata ai runners più esperti (16.5 km, 500D+) che amatoriale (7km, 200 D+) quasi una camminata nel cornice unica delle Dolomiti e Alpi Carniche, rivolta alle famiglie e a gruppi di amici. Sabato sera 1 febbraio divertimento per tutti al Palazzetto dello sport con il DolomIce Xtreme Ice Party: musica dal vivo, ospiti internazionali del mondo dell’ice climbing e la birra San Gabriel prodotta con l’acqua del Piave, saranno i protagonisti della serata a partire dalle 17.00 Molto attesa è anche la presenza di Mauro Corona, amico del campione olimpico e assessore allo sport di Sappada, Silvio Fauner. Ospite d’eccezione anche Fabio Meraldi, guida alpina, maestro e atleta azzurro di sci alpinismo, antesignano dello skyrunning e organizzatore, insieme al team Climbing Paluzza, di Arrampicarnia 2.0. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA