La festa vintage sulla neve: a Sappada si va sulle piste da sci come negli anni Settanta

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) - Festa sullain stilecon lo, alla sua seconda edizione, manifestazione organizzata dallo Sci Club Sappada a ridosso della chiusura della stagione sciistica. Nel tendone allestito in località Eibn, Pista Col dei Mughi, i festeggiamenti prenderanno avvio oggi, sabato 10 marzo, all’ora di pranzo, con l’apertura dello stand gastronomico.Nel pomeriggio, alle 16, il festival propone l’animazione per i bambini e, dalle 18.30, si entrerà nel vivo della manifestazione con lodei maestri dellaSappada, in costume vintage, sulla pista nera. Alle 21 prenderà il via, nel tendone, il Vintage Music Party. Domani, invece, sarà la volta del Vintage Ski Race: alle 10 scenderanno in gara sulla pista Col dei Mughi i bambini e, un’ora dopo, gli adulti, rigorosamente vestiti con abbigliamento sciistico. In tendone si festeggerà fino a sera. Le gare e festeggiamenti sono aperti a tutti. Info www.sciclubsappada.it.