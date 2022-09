Torna l'antico rituale della transumanza ed è festa: il programma della giornata

AMPEZZO - Ritorna sabato 1 ottobre ad Ampezzo la festa della transumanza, il rituale del rientro delle vacche dall’alpeggio che si tingerà con i colori di una manifestazione in grado di attirare numerosi turisti. Gli animali, portati in alpeggio all’inizio della stagione estiva, saranno “vestiti a festa” e, già all’alba di sabato, accompagnati dai pastori e allevatori, scenderanno da Malga Losa lungo le strade di Sauris fino ad Ampezzo, dove raggiungeranno la stalla a fondo valle.

«La transumanza è una pratica antica, tramandata da generazione in generazione, e Ampezzo si prepara a celebrare questo tradizionale evento, che affonda le sue origini nella notte dei tempi, con paesani e appassionati che vorranno trascorrere una giornata nella natura» anticipa la vicesindaco De Luca Valentina.

A partire dalla tarda mattinata di sabato si potrà raggiungere la sede dell’azienda agricola della Famiglia Petris ad Ampezzo, in località. Lavinal, per assistere alla visita guidata dell’azienda e partecipare ai laboratori sulla produzione del latte. Nel pomeriggio saranno protagonisti le proposte gastronomiche, musica e attività ludiche d intrattenimento per grandi e bambini, fino a quando il richiamo festoso dei campanacci delle mucche annuncerà il loro arrivo ad Ampezzo e i partecipanti saranno invitati a raggiunge la mandria per condividere assieme la passeggiata lungo le vie di Ampezzo, fino alla stalla.