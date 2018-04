Dal Cat Cafè alla festa regionale del gatto: eventi per gli amici quattrozampe

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Dalallaregionale del: incontri ed eventi pelosi. Succede ail 25 aprile prossimo con una serie di appuntamenti, tra anteprime e mostre, che prendono avvio già domani, venerdì 13 aprile, in tutta la città Unesco, capitale dell'amatissimo e misterioso felino per due settimane.A organizzarla, insieme a molte realtà della regione che si occupano della tutela dei mici, è l'associazioneche prende il nome dalla prima gatta accolta da, la presidentessa del sodalizio, e da suo maritoI coniugi hanno aperto a Cividale uno spazio dove accogliere e curare i mici malati di leucemia, una malattia fatale per i pelosi, che qui vengono assistiti grazie al supporto di due veterinari. Poi Cristina e il marito hanno inaugurato, il bar dei gatti: si tratta di un locale dietro al duomo dove i mici, tutti vaccinati e sani, fanno compagnia, a modo loro, ai clienti del circolo. Sono esemplari salvati dalla strada, ognuno con una storia singolare. Tutti possono entrare facendo la tessera e bere un caffè, o una spremuta di frutta, insieme ai pelosi. Ce ne sono una decina e, tramite una gattaiola, possono raggiugere in ogni momento un'area tutta per loro, attrezzata, di relax.«A inizio anno abbiamo deciso di organizzare la festa regionale del gatto a Cividale unendo le associazioni che si occupano di gatti, composte perlopiù da volontari, in tutto il Friuli Venezia Giulia - spiegano i coniugi Zorzetto -; ci saranno anche stand di hobbisti, tutti dedicati ai mici, trucca bimbi felino, incontri culturali e infornativi a tema».Tra gli altri eventi in programma c'è quello pittorico, cui hanno aderito una sessantina di esercizi pubblici e commerciali della cittadina e che vede protagonisti 30 artisti. In ogni vetrina sarà allestita a tema della festa. «Con questa iniziativa, che intendiamo ripetere anche nei prossimi anni, vogliamo far conoscere alle persone le tante realtà che in Friuli Venezia Giulia si occupano ogni giorno della tutela e della cura dei gatti».Saranno presenti tra gli altri le guardie l', il responsabile del gattile di Trieste e l'associazione di Pordenone Mi Fido di Te che fa servizio con l'ambulanza 24 ore su 24 per il soccorso degli animali. «In collaborazione con il Comune stiamo portando avanti diversi progetti e come associazione, insieme alla realtà Monte de Re delle Valli del Natisone, abbiamo "mappato" ledella zona, 23 in tutto». Info su Fb Gattolandia Cividale.