Il Covid cancella la festa del prosciutto di San Daniele per ils econdo anno

SAN DANIELE DEL FRIULI - A causa del persistere della pandemia, è stata annullata, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale festa dedicata al Prosciutto di San Daniele, "Aria di festa", che avrebbe dovuto tenersi a giugno.

In alternativa, sono allo studio alcuni attività che potrebbero svolgersi a fine estate, come anteprima dell'edizione 2022. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele in accordo con la città di San Daniele. Si ipotizza un week-end dedicato alla promozione della Città e del suo prosciutto con visite negli stabilimenti produttivi e di corsi educational di degustazione a numero chiuso, ma anche a un evento più «aperto» e con più partecipanti, se sarà possibile. Da oltre 35 anni Aria di Festa celebra il legame tra il Prosciutto di San Daniele e il suo territorio, quando per quattro giorni il piccolo centro si trasforma in un percorso enogastronomico con iniziative culturali e turistiche.