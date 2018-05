Parchi in festa: in piazza il bello di Friuli, Croazia, Slovenia e Austria

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENZONE (Udine) - ​Torna il tradizionale incontro fra i Parchi dell’che arriva alla sua 16° edizione e che si terrà nella cittadella medievale diquesta domanica, 27 maggio. A fare gli onori di casa il. Si tratta di un appuntamento dedicato alle peculiarità e alle proposte dei parchi di questa area incontaminata a cavallo dei confini; un'occasione per conoscere le zone protette regionali e quelle dalle vicineL’anteprima della manifestazione si terrà già nella serata di sabato 26 a Moggio Udinese con la presentazione del libroa cura di Federico Cauli e Fulvio Genero, alla presenza degli autori. La mattina seguente, invece, nell’ambito della Giornata nazionale delle miniere, a Resiutta sarà possibile svolgere un’escursione guidata gratuita aldel Resartico.A Venzone l’inizio delle attività è previsto per le ore 10 di domenica. Tra visite socio-culturali, brevi camminate, attività con gli amici a quattro zampe, giochi e laboratori per i più piccoli, la giornata sarà animata dalle musiche dei, dai sapori delle specialità culinarie transfrontaliere e dall’originalità delle produzioni artiginali dei vecchi mestieri tradizionali. Sarà possibile visitare le mostre permanenti Foreste, Uomo, Economia nel Friuli Venezia Giulia e Tiere Motus.Particolare attenzione sarà dedicata al patrimonio culturale con le escursioni guidate I tesori nascosti di Venzone che permetteranno di scoprire angoli ancora poco conosciuti della cittadina medievale. Anche per questa edizione 2018, ilè riconosciuto come una delle manifestazioni ufficiali dell’Anno europeo del patrimonio culturale.Chi raggiungerà il Parkfest con mezzi alternativi all’auto riceverà un omaggio a ricordo della giornata, per la promozione della mobilità sostenibile.La manifestazione è organizzata in collaborazione col Comune di Venzone, la Pro Loco Venzone e l’Associazione Italiana giovani per l’Unesco; è patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da realtà internazionali come Alparc, Europarc e Federparchi; è in nel programma della Giornata europea dei Parchi. Info info@parcoprealpigiulie.it.